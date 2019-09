Carcere di Marassi, lanciano una palla di carta e scotch nel cortile interno: dentro ci sono 4 cellulari

Val Bisagno - Pare che ieri pomeriggio sia stata lanciata una "palla" di carta e scotch all'interno del cortine del carcere di Marassi, proprio mentre circa un centinaio di detenuti era intento a trascorrere tranquillamente la propria ora d'aria. Un episodio che potrebbe quasi far sorridere, se solo non fosse che al suo interno erano contenuti quattro telefoni cellulari.



Il "lancio" illegale - A denunciare l'accaduto è stato il sindacato Uil-Pa, il quale ha altresì sottolineato come tale episodio - alquanto preoccupante - si sia in realtà risolto nel migliore dei modi in maniera del tutto fortuita: il "pacco", infatti, fortunatamente è caduto vicino a un agente di polizia penitenziaria, che lo ha subito intercettato. Purtroppo risalire al colpevole sarà difficile.