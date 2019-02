Cocaina nascosta in casa, in manette un 28enne

I poliziotti hanno scoperto venticinque dosi oltre a soldi e cellulari

Val Bisagno - Ha nascosto in casa venticinque dosi di cocaina ma è stato scoperto e arrestato: il protagonista della vicenda è un ragazzo di 28 anni finito in manette per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.



Aggressione - Ieri sera, i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso transitando in Via di Creto hanno controllato una persona, appena uscita dal portone di un palazzo nella vicina Via Buscaglia. L’uomo, privo di documenti, ha subito affermato di non abitare in zona e, pensando di non essere visto, ha messo in tasca delle chiavi che teneva in mano. Quando gli agenti lo hanno informato che lo avrebbero accompagnato in questura per verificare le generalità fornite, ha reagito con violenza, aggredendo il poliziotto che lo stava facendo accomodare nell’autovettura di servizio e ha tentato la fuga a piedi prima di essere fermato.



Droga - Con le chiavi che l’uomo aveva tentato di nascondere, i poliziotti hanno avuto accesso ad un appartamento di Via Buscaglia, dove hanno rinvenuto e sequestrato 25 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 12,45 grammi, oltre alla somma di 750 euro in contanti e a tre telefoni cellulari.