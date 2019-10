Coppia arrestata per aver coltivato marijuana in giardino, la delusione di lei: «Era una buona annata»

Val Bisagno - La polizia ha arrestato marito e moglie (rispettivamente di 66 e 62 anni) per detenzione in concorso di sostanza stupefacente: a seguito di alcuni controlli, infatti, è emerso che i due avevano allestito nel giardino della propria abitazione di Sant’Eusebio (in Val Bisagno) una vera e propria piantagione di marijuana.



L'arresto - A dare il via alle indagini è stato il forte odore che proveniva dall'abitazione, che in breve tempo ha suscitato la curiosità di alcuni residenti, che in seguito hanno segnalato la cosa alla Polizia. Durante i controlli gli agenti hanno trovato 26 piante di marijuana in piena fioritura alte dagli 80 a 230 centimetri, un capanno adibito a essiccatoio con all’interno 21 fascine di cannabis per un peso di circa 2,5 kg, un ventilatore e numerose lampade alogene, mentre la moglie - dispiaciuta per aver perso il "raccolto" di «una buona annata» - ha consegnato spontaneamente due scatole contenenti circa 100 grammi di marijuana essiccata già pronta alla vendita e 2560 euro in contanti.



