Val Bisagno - In fase di accertamento le cause che avrebbero portato alla rovinosa caduta sul marciapiede di parte del cornicione di un palazzo in corso De Stefanis (a Marassi). Fortunatamente non ci sono stati feriti.



Un bello spavento - La zona normalmente è molto affollata, ma fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno: i fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza la zona.