Domenica in Valbisagno fiera di Struppa e fiera del bestiame

Val Bisagno - Domenica 2 giugno in agenda, come ogni anno la prima domenica del mese, la Fiera di Struppa e la tradizionale Fiera del Bestiame nel Municipio 4 Alta Val Bisagno.



Dai giardini Doria fino a Prato, da venerdì 31 a domenica 2 giugno, Ia valle sarà animata da balli con orchestra, stand gastronomici e sagre, giochi e animazione per bambini, passeggiate lungo le antiche crêuze e alla riscoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche locali animeranno la delegazione.



La fiera di Struppa coinvolge il pubblico ogni anno con oltre 100 bancarelle di merci varie. In località Chiappella e in viale di Sponda Nuova, nell'area Arca di Noè, solo domenica, per la Fiera del Bestiame si potranno vedere e acquistare galline, mucche, capre e altri animali.



Per agevolare lo svolgimento dell'evento domenica 2 giugno sono stabilite le seguenti prescrizioni nelle vie e nelle strade della delegazione: istituzione divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti, dalle ore 6.30 alle ore 21, in via Lucarno sul lato destro della corsia ascendente, nell'area di sosta fronteggiante i civici 152 e 154 della via Struppa, su entrambi i lati della via Struppa nel tratto compreso dal piazzale Brigata Volante Severino fino al Ponte XXV Aprile (escluso), su entrambi i lati del ponte Tollari, per un'estesa di trenta metri sul lato levante della Strada di Sponda Nuova, nello slargo a monte della rotatoria zona ponte Canova e su lato levante tratto tra civ. 33 e civ. 49

istituzione divieto di transito dalle ore 06.30 alle ore 21 in via Buscaglia tratto tra via Struppa e l'area di sosta sul lato mare, nell'area d'intersezione tra via Struppa - via Buscaglia - via Rio Torbido - Ponte Green, nella via Bavari e nella via Struppa (riguardante la loro corsia lato ponente ovvero per il senso di marcia discendente verso mare) nel tratto stradale tra il civ. 10 di via Bavari all'altezza della galleria della Paglia e via Struppa fino al ponte XXV Aprile (escluso) e su tutto il ponte Tollari; istituzione senso unico di marcia dalle ore 06.30 alla ore 21 su Ponte Solimano (da ponente a levante - direzione da via Struppa verso via Adamoli/Pedullà)

abrogazione divieto di fermata dalle ore 06.30 alle ore 21 in via Pedullà e Strada di Sponda Nuova, per consentire fermate e capolinea mezzi AMT e ATP; abrogazione divieto di transito pedonale dalle ore 06.30 alle ore 21 nella via Pedullà, lato torrente Bisagno per metri quaranta verso mare a partire dal ponte della Canova, per consentire salita e discesa passeggeri dai mezzi AMT; l'area capolinea bus di largo Brigata Severino, risultando non usata dai mezzi pubblici, verrà adibita dalle ore 8 alle ore 19 per sosta veicoli afferenti la manifestazione, così come la corsia lato ponente a partire dal largo citato fino alla galleria della Paglia; il transito veicolare da e per via Trossarelli, via Prato Verde, via Raitano, restante parte di via Struppa e via Bavari sarà disciplinato a salire verso monte ad "anello" con direzione verso strada di Sponda Nuova con immissione nella Galleria della Paglia, agevolata da agenti di Polizia Locale.