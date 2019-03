Festa della donna, ecco l´iniziativa organizzata dal Municipio della Media Valbisagno

Val Bisagno - Come ogni anno il Municipio Media Valbisagno proporrà un evento dedicato alla festa della donna, quest’anno avrà un sapore particolare in quanto sarà all'aperto e si svolgerà sullo splendido Acquedotto Storico che percorre l’intera vallata.



L'evento - L’iniziativa prevede una passeggiata sull'Acquedotto con partenza alle ore 14.00 presso la chiesa di Nostra Signora Assunta - Molassana Alta per poi terminare presso l’associazione GAU di Prato dove verrà proiettato un film dedicato alla giornata della Donna.

L’Assessore alle pari opportunità Lucina Torretta e la Presidente della Consulta delle elette Teresa Carrà invitato la cittadinanza a partecipare a questo momento di incontro: «Riteniamo importante ricordare l’8 Marzo valorizzando il nostro patrimonio Culturale non dimenticando che questa giornata, insieme alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta una delle due giornate dedicate ai diritti di genere. Diritti che, anche nelle società apparentemente più evolute, risultano spesso disattesi . Vi aspettiamo numerosi».