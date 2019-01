Genoa - Milan, partita alle 15 e stop alle lezioni in anticipo

Decisione presa da parte degli istituti Firpo Buonarroti e delle classi del Colombo presenti nello stesso edificio

Val Bisagno - Stop in anticipo alle lezioni e uscita dei ragazzi del Firpo Buonarroti e di quattro classi del Colombo alle 12 presenti nell'edificio: sono queste le decisioni adottate ieri e valide per la giornata di lunedì 21 gennaio nelle scuole vicine allo stadio in occasione della partita tra Genoa e Milan in programma alle 15.



Scelte - In virtù di tutto ciò nessun rientro pomeridiano degli studenti con gravi difficoltà per le famiglie e attività del pomeriggio annullate: tra queste ci sono anche quelle di tutte le società dilettantistiche che sono ospitate nell’istituto.



Sicurezza - «Dobbiamo garantire la sicurezza dei ragazzi, questa è la priorità – ha dichiarato al Secolo XIX il preside del Firpo Buonarroti Luca Barberis – e quindi, insieme al mio collega del linguistico Colombo abbiamo deciso di anticipare lo stop delle lezioni prima». Barberis ha poi aggiunto: «Le volte che sono uscito di sera da scuola ho incontrato i tifosi e davanti ai miei occhi ho assistito a spettacoli desolanti».