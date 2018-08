Il `cielo` di Marassi si colora di blucerchiato. Ma perché?

Nella notte sono comparsi nuovi ombrellini colorati in corso De Stefanis

Val Bisagno - Euroflora è finita da un pezzo, ma continuano ancora a spuntare ombrellini colorati in giro per la città. Questa volta è toccato a corso De Stefanis, a Marassi, fare da sfondo a questa carrellata di colori... anche se questa volta le varianti sono solo quattro, e sono pure ben precise: blu, bianco, nero e rosso, tutti posizionati ad hoc per formare una bandiera della Sampdoria.



L'idea - Giusto pochi giorni fa gli abitanti della zona si erano stupiti dinnanzi all'installazione dei fili tesi, chiedendosi curiosamente il perché di tanto movimento: ora finalmente sanno a che pro.

Secondo qualcuno l'iniziativa è stata presa in vista dell'esordio stagionale dei blucerchiati al Ferraris, che domenica scenderanno in campo contro il Napoli. Altri hanno invece ipotizzato che si possa trattare della prima fase di un progetto benefico finalizzato ad aiutare le famiglie delle vittime di Ponte Morandi.

L'unica cosa sicura è che non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito. Rimaniamo in attesa.