Il viadotto Bisagno torna a far paura: si stacca e precipita la guarnizione di un tubo pluviale

Val Bisagno - L'ennesima caduta di calcinacci dal viadotto Bisagno (sulla A12) torna a preoccupare genovesi e non: fortunatamente, in questo caso non ci sarebbero stati danni a cose o persone.



La segnalazione - Solo lo scorso agosto il viadotto era stato interessato prima dalla rottura di un coprigiunto - con conseguenti danni a due auto in transito - e in un secondo momento addirittura dalla caduta di pezzi di calcestruzzo sull'area sottostante. Questa volta - forse a causa del maltempo - a staccarsi e a precipitare nel vuoto è stata la guarnizione di un tubo pluviale.

L'allarme è stato lanciato ieri da alcuni abitanti della zona delle Gavette, non lontano dal ponte: immediato l'intervento sia dei tecnici di Autostrade che della Polizia Locale che - a seguito di una serie di analisi e controlli - hanno deciso di lasciare comunque aperto il parcheggio.