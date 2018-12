Val Bisagno - Una baracca, probabilmente occupata da nomadi, è andata a fuoco nella tarda serata di ieri in una stretta stradina che parte da salita della Liggia.



Fiamme - Nella struttura si trovava anche una bombola di Gpl che è rimasta coinvolta nell’incendio. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza in modo che non esplodesse. Non ci sono state persone ferite.