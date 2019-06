Val Bisagno - Un centauro di circa 45 anni è morto questo pomeriggio in via Lungobisagno Istria, nella zona di Staglieno.



Dinamica - Secondo una prima ricostruzione un’automobile si sarebbe ribaltata andando ad agganciare il mezzo a due ruote: il 45enne sarebbe sbalzato a terra morendo poco dopo.



Ricovero - Insieme al centauro c’era una donna che è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ferite meno serie per la signora che era a bordo dell'automobile. Toccherà alla sezione infortunistica della Municipale fare luce sull’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il sinistro ha provocato disagi pesanti alla circolazione.