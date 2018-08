La stagione delle piogge è alle porte: al via la pulizia del Bisagno

Val Bisagno - La stagione delle piogge sta per arrivare, e come ben si sa - oltre agli innumerevoli problemi relativi al letto del Polcevera - a Genova l'eccesso di vegetazione negli alvei dei torrenti è un problema annoso.



Gli interventi di pulizia - Come ogni anno, in questo periodo la flora presente nei letti dei torrenti genovesi diventa più rigogliosa che mai: un problema preoccupante già di per sé, ma ancora di più in vista dell'imminente stagione delle piogge. In virtù di ciò, in questi giorni gli operai di Aster hanno iniziato a pulire dell'alveo del Bisagno, per liberarlo anzitutto dalle piante a fusto il Bisagno. Le operazioni di "disboscamento" sono partite da Molassana, ma nei prossimi giorni si spingeranno anche più a valle.