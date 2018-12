Val Bisagno - A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Piacenza in occasione della manifestazione “Fiera di Natale a San Gottardo”, domenica 23 dicembre dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze, la linea 13 modificherà il percorso come di seguito indicato.



Direzione Centro: i bus, giunti all’altezza di via Geirato, proseguiranno per ponte Fleming, via Adamoli, lungobisagno Dalmazia, ponte Monteverde e via Piacenza dove riprenderanno regolare percorso.