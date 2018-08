Marassi, coppia scappa dall´alt della polizia: ne nasce un inseguimento serrato

Per questa bravata rischiano entrambi una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

Val Bisagno - Viaggiava a bordo di una Peugeot 106 gilla la coppia di italiani che questa mattina ha deliberatamente evitato di fermarsi a un posto di blocco della polizia in corso De Stefanis, a Marassi. Immediata la risposta degli agenti, che hanno subito intrapreso un vero e proprio inseguimento.



Com'è andata -/b> Probabilmente pensavano di farla franca, che fosse solo una bravata di poco conto, i due italiani che questa mattina a Marassi non si sono fermati a un posto di blocco in corso De Stefanis. Peccato che la pattuglia che se li è visti sfrecciare davanti agli occhi senza neppure rallentare non fosse dello stesso avviso. Immediatamente, infatti, gli agenti hanno intrapreso un inseguimento degno dei migliori film americani, anche se purtroppo è culminato con un tamponamento, in cui fortunatamente non ci sono stati feriti.

Per questa bravata i due saranno probabilmente denunciati per resistenza a pubblico ufficiale: e dire che l'unica "pecca" alla fine fosse solo la revisione scaduta.