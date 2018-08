Marassi, grosso incendio nella notte: una vittima

Le fiamme avrebbero investito due appartamenti in Via Piantelli, a Marassi

Val Bisagno - È divampato questa notte a Marassi un importante incendio, nel quale due appartamenti di Via Piantelli sono stati completamente distrutti. Una donna - residente in uno dei due alloggi colpiti dalle fiamme - purtroppo non ce l'ha fatta.



L'incendio - Intorno alle 2.30 alcuni abitanti della zona hanno allertato i vigili del fuoco, che una volta sul posto si sono trovati davanti a un enorme rogo, con fumo e cenere che avevano letteralmente invaso la via. Nonostante il loro tempestivo intervento - grazie a cui l'incendio è stato domato e i danni contenuti -, in uno dei due appartamenti (probabilmente quello da cui tutto ha avuto origine) una donna di circa 70 anni è stata purtroppo trovata morta.

Non si registrano, per altro, feriti gravi. Due coinvolti sono stati assistiti sul posto, mentre tre pompieri sono rimasti lievemente intossicati.



Sono in corso le indagini per conoscere le cause dell'incendio.