Marassi, incendio in un appartamento: tre bimbi sono rimasti intossicati

Val Bisagno - Tre bambini sono rimasti intossicati in un incendio divampato in una abitazione di via Fassicomo, nel quartiere di Genova Marassi e sono stati trasferiti al Gaslini.



Interventi - Mentre una squadra attaccava l'incendio dalla porta di casa, l'altra, utilizzando l'autoscala, evacuava le persone ai piani superiori. Alcuni inquilini sono stati assistiti dal 118 perché avevano respirato del fumo. L'appartamento risulta inagibile e si stanno valutando le condizioni di sicurezza degli adiacenti alloggi. Il rogo sarebbe partito con ogni probabilità dalla cucina e avrebbe però interessato tutto l'appartamento. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto.