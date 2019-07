Marassi, padrone violento prende a calci, pugni e frustate il cane: denunciato per maltrattamenti

Val Bisagno - Un 40enne genovese è stato denunciato per maltrattamenti dalle Guardie Zoofile per aver ripetutamente picchiato il proprio cane sotto gli occhi attoniti di passanti e residenti.



Le violenze - È successo a Marassi, dove, a seguito di numerose segnalazioni e grazie ai filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un'azienda della zona, l'uomo - che regolarmente prendeva a calci e pugni il proprio cane in strada, arrivando addirittura a frustarlo col guinzaglio - è stato denunciato dalle Guardie Zoofile per maltrattamento di animali. L'animale - subito sequestrato e trasferito al canile di Monte Contessa - è stato visitato e medicato: se l’uomo dovesse essere condannato, il cucciolo andrà in adozione.