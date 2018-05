E' successo in Valbisagno a pochi giorni dell'inaugurazione

Val Bisagno - Incendio in una pizzeria a pochi giorni dall’inaugurazione: è successo intorno alle 23 in via Molassana in Valbisagno. Ad essere danneggiata dalle fiamme la cucina del locale.



Fiamme - I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere il rogo. Le indagini per fare luce sulla vicenda sono affidate alla Polizia che ha posto la pizzeria sotto sequestro.



Incendio - Agli agenti di polizia e ai vigili del fuoco non è sfuggito che alcuni anni fa nella stessa zona una pizzeria era andata in fiamme alla vigilia dell'inaugurazione, quella volta però si trattò di un gesto doloso.Il locale si trova al piano superiore di un supermercato Basko aperto da oltre un anno nella vasta area di Molassana vecchia dove un tempo c’era la fabbrica di colori Boero.