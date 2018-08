Molassana, auto si cappotta poco prima delle 8: un ferito e traffico rallentato

Val Bisagno - Poco prima delle 8 di questa mattina un'auto si è rovinosamente cappottata in via Emilia, a Molassana, per cause ancora da definire.



Il sinistro - Alla guida del mezzo vi era un 30enne genovese, rimasto ferito nell'urto e subito trasportato in codice giallo al San Martino. A causa dell'incidente sono rimaste danneggiate anche diverse auto parcheggiate a lato strada.

Immediato l'intervento del personale del 118 e della polizia locale, che ha provveduto a effettuare i rilievi del caso. Traffico rallentato.