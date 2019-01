Molassana, ruba prodotti per l´igiene personale e strattona il commesso: i manette 38enne

Val Bisagno - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino croato di 38 anni per rapina.



L'arresto - Ieri mattina, l’uomo è stato sorpreso dal dipendente di un negozio di articoli per la casa e per la persona mentre prelevava e nascondeva nel suo zaino diversi prodotti per l‘igiene personale. Fermato all’uscita, il ladro si è rifiutato di lasciare lo zaino e ha strattonato il commesso per fuggire, provocandogli una torsione della spalla. Al sopraggiungere della volante il 38enne, con numerosi precedenti per furti in esercizi commerciali, è stato arrestato e la merce, del valore di circa 83 euro, restituita integra al punto vendita.

Questa mattina la direttissima.