Molassana, sorpreso a spacciare hashish nel portone di un palazzo: arrestato

Val Bisagno - Intorno alle 23.30 di ieri a Molassana la Polizia di Stato di Genova ha provveduto all'arresto di un 27enne genovese per spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Una volante del Commissariato di San Fruttuoso, durante un servizio mirato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato il 27enne mentre, all’interno di un portone, cedeva un involucro ad una ragazza in cambio di denaro.

Gli agenti hanno fermato prima l’acquirente, a cui è stato sequestrato dell’hashish appena comprato, per un peso di circa 8 grammi e successivamente hanno controllato il pusher, trovato in possesso di due banconote da 50 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire all’interno dell’abitazione del pusher ulteriori 7 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e la somma di euro 185 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Fissata per questa mattina la direttissima.