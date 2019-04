Nasconde più di quindici chili di hashish nella moto, arrestato

Val Bisagno - Quindici chili di hashish nascosti nel sottosella della sua moto ma è stato scoperto dalla Polizia e arrestato: il protagonista della vicenda è un genovese di 50 anni. E’ successo in via Bonifacio, nel quartiere di Marassi.



Stupefacenti - Il 50enne è stato visto mentre infilava un panetto di droga nello scooter per poi allontanarsi in tutta fretta. Il poliziotto ha chiamato la centrale operativa per un controllo. Gli agenti hanno così perquisito la casa e il veicolo all'interno del quale sono stato trovati 30 involucri di cellophane, ciascuno contenente 10 tavolette di hashish per un peso complessivo di 15,405 chili. Il materiale è stato sequestrato.