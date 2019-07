Nascondevano 800 grammi di cocaina, scoperti e arrestati dalla Polizia

Val Bisagno - Due spacciatori di cocaina attivi nella zona di Staglieno sono stati arrestati dalla Polizia: si tratta di Di M.D. genovese di 38 anni e P. A. di 30 anni.



Appostamenti - Gli uomini della Squadra Mobile li ha bloccati a seguito della segnalazione di alcuni residenti che hanno notato strani movimenti da una abitazione di via Lodi.



Droga - I poliziotti hanno visto i due pusher uscire dall’appartamento e li hanno fermati: il 38enne è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, mentre in casa teneva un bilancino, materiale per il confezionamento e un libro mastro con i nomi degli acquirenti. Nella macchina del 30enne invece, sono stati trovati 700 grammi di cocaina pura e 6.500 euro. Sono in corso ulteriori indagini dal parte della Polizia per ricostruire il circuito di spaccio nel quale i due erano inseriti.