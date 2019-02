Park di ponte Fleming, D´Avolio: «Buona la prima fase, ma serve un un orario più esteso»

Val Bisagno - «Ribaltando una prima decisione che avrebbe voluto i parcheggi in struttura di Ponte Fleming messi a bando, con la conseguenza di perdere la caratteristica della rotazione, il Municipio ha sempre sostenuto la necessità di mantenerli gratuiti». Queste le parole del presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Roberto D'Avolio in relazione alle novità per il park di ponte Fleming.



Le dichiarazionni - «Poiché tali parcheggi sono stati realizzati con fondi pubblici» continua D'Avolio «abbiamo sempre ritenuto giusto che vi fosse la possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini. In questa prima fase di sperimentazione abbiamo potuto verificare che il modello gratuito con chiusura notturna garantisce sicurezza ma sarebbe importante prevedere, per facilitarne un pieno utilizzo per l'interscambio a favore di commercianti e residenti, un orario più esteso: 6.00-22.00, compresa la domenica».