L'episodio è avvenuto nel quartiere di Marassi.

Val Bisagno - Un uomo di 50 anni è stato punto da un calabrone ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per uno choc anafilattico: l’episodio è avvenuto questo pomeriggio in via Robino nel quartiere di Marassi.



Puntura - Secondo le prime informazioni pare che l’uomo sia stato punto dal calabrone mentre stava camminando in strada. Il 50enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.