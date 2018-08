Val Bisagno - Questa mattina, poco prima delle 6, una squadra dei vigili del fuoco di Genova Est è intervenuta in via Mantova, in Val Bisagno, nei pressi del civico 20 per incendio di alcuni scooter.



Tre motorini sono andati in fiamme e un quarto ha subito danni da calore. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.