Val Bisagno - Nei giorni scorsi - durante una serie di controlli - i Carabinieri della stazione di Genova Prato hanno multato il titolare di un negozio di ortofrutta sito in via Piacenza perché trovato in possesso di una scorta di circa 70 kg di sacchetti di plastica, dal 2018 non più conformi alla legge.



La multa - All'uomo è arrivata una sanzione di 5mila euro, in aggiunta alla quale è stato anche costretto a consegnare tutti i sacchetti non autorizzati trovati nel suo magazzino.