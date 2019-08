Val Bisagno - Un incendio è divampato nella serata di ieri in un’abitazione a San Fruttuoso, in via Torti: per via di accertamento le fiamme sarebbero partite dalla cucina.



Intervento - Non ci sarebbero state persone ferite o intossicate. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre toccherà alla polizia fare luce sull’accaduto.