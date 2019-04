San Fruttuoso, incendio in via Donaver: trovato uomo privo di vita

La scoperta da parte dei vigili del fuoco dopo la segnalazione di un incendio

Val Bisagno - Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nel suo appartamento al quinto piano di un edificio in via Donaver nel quartiere di San Fruttuoso.



Scoperta Il corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco impegnati a spegnere l’incendio divampato nell’abitazione. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.



Rogo - Sempre a San Fruttuoso un rogo è divampato in un edificio in via Marchini all’angolo con via Ayroli: in questo caso le due strade sono state temporaneamente interdette per l’intervento dei pompieri.