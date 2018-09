Si nasconde sotto un auto parcheggiata per sfuggire all´arresto, ma spuntano i piedi: scippatore in manette

È successo nel primo pomeriggio di giovedì a Marassi

Val Bisagno - Scippato a Marassi nel primo pomeriggio di giovedì da un ragazzo in bicicletta, un uomo ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riuscire a rintracciare il ladro.



La dinamica - Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno subito rintracciato il ladro - un 19enne di Torre del Greco -, che al loro arrivo ha tentato di darsela a gambe. Convinto di non essere visto, ha tentato di nascondersi sotto una macchina parcheggiata, noncurante del fatto di avere ancora i piedi belli in vista al di fuori della vettura. Tentata nuovamente la fuga , il giovane è stato bloccato dagli agenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, nonché denunciato per furto aggravato. Ieri in mattinata si è svolto il processo per direttissima che ne ha convalidato il fermo.