Si perde nei boschi della Val Bisagno, ma sia lui che la moglie riescono a chiamare i soccorsi: salvo 66enne

Val Bisagno - Nella serata di mercoledì Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino hanno dovuto attivarsi per le ricerche di un 66enne che poche ore prima si era perso nel bosco della Scoffera, in Alta Val Bisagno.



Il recupero - Stando alla ricostruzione, il genovese si sarebbe allontanato da solo per una passeggiata, ma poi non sarebbe più riuscito a tornare a casa. A quel punto la moglie preoccupata ha allertato i soccorsi, e dopo poco anche l'uomo è riuscito a mettersi in contatto telefonico con i soccorritori e a fornire loro delle coordinate approssimative di dove si trovava (nei pressi del Passo del Fuoco).

Una volta appurato che le sue condizioni fossero buone, il 66enne è stato riaccompagnato sulla strada.



[Foto di archivio]