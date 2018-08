Val Bisagno - Nottata movimentata in via Montaldo, dove un 33enne marocchino - stordito dalla birra - a seguito di un litigio con la moglie ha attaccato violentemente alcuni poliziotti sopraggiunti per sedare gli animi, arrivando addirittura ad aggredirli in strada con un casco da lavoro.



L'uomo - pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona - è stato arrestato e sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.