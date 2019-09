Val Bisagno, passano col rosso ma beccano il posto di blocco: erano spacciatori

Val Bisagno - La Polizia di Stato ha arrestato questa notte due genovesi di 18 e 19 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



I controlli - I due giovani, a bordo di uno scooter, hanno passato un incrocio a tutta velocità con il semaforo rosso ma sono stati “pizzicati” da una volante della Questura. Immediatamente fermati i giovani sono stati trovati in possesso di 140 grammi di marjiuana che i due spacciatori nascondevano negli slip. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito agli agenti di rinvenire presso la casa del 18enne ulteriori 40 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e la somma di euro 300 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I due giovani saranno processati per direttissima nella mattinata odierna. Il 18enne, alla guida dello scooter, è stato anche sanzionato per aver “bucato il rosso”.