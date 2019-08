Valbisagno, l´8 agosto scatta l´interruzione idrica per lavori al Ponte Feritore: ecco dove

Val Bisagno - Iren Acqua comunica che, per lavori connessi alla manutenzione straordinaria del Ponte Feritore, dalle 8.30 alle 18.00 di giovedì 8 giugno sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Spalato

• Via Gelasio Adamoli (dal civ. 3 al 36).

• Lungobisagno Dalmazia dal Ponte Feritore al civ. 17.

• Piazza Adriatico.

• Passo Pontecarrega.

• Salita alla Chiesa di Montesignano.

• Via Fratelli Chiarella.

• Via Terpi (dal civ. 2 al 18).

• Piazzale Bligny.

• Via Mogadiscio (dal civ. 4 al civ. 10).

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.