Valbisagno, una nuova linea Amt e novità per il park di ponte Fleming

Val Bisagno - Dopo le richieste emerse nel corso di incontri sul territorio tra cittadini e amministrazione comunale, il Comune di Genova interviene per regolamentare più efficacemente l’utilizzo del parcheggio di Ponte Fleming a Molassana e istituisce una linea di mobilità pubblica che collegherà Prato e Molassana.



Accessi - La struttura di Ponte Fleming, realizzata nell'ambito del programma POR Liguria e ospitante nei tre piani circa 230 stalli auto, sarà aperta h24 e tutti i giorni dell’anno grazie al completamento dei lavori relativi al sistema di controllo accessi. Dalle ore 8 alle ore 21 l’utilizzo sarà gratuito e i cancelli – per una migliore fruizione da parte degli abitanti e dei commercianti – saranno azionati da remoto dagli uffici di Genova Parcheggi. Gli automobilisti in possesso di uno stallo in affitto per le ore notturne saranno dotati di un telecomando che consentirà loro di entrare e uscire in qualsiasi ora della notte.



Bus - Sempre in Valbisagno, entrerà in servizio a partire dalla fine del mese di febbraio, una nuova linea circolare Amt che collegherà Prato a Molassana. Si chiamerà linea 14/ e andrà ad aggiungersi alla 13 che collega Prato a Caricamento, alla 13/ che unisce Prato a piazza Verdi e alla 14, attiva nel tratto Molassana-piazza Verdi.



Servizi - «Si tratta di richieste emerse da parte della cittadinanza cui abbiamo dato seguito – sottolinea il vicesindaco Stefano Balleari – La nostra agenda delle cose da fare e dei problemi da affrontare tiene conto infatti in larga parte dei desiderata della popolazione e ci consente di migliorare, proprio grazie a questo continuo confronto e dialogo, il livello delle nostri servizi».