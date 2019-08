Via Emilia, sacchetto abbandonato a lato strada: potrebbe essere cianuro di potassio. Analisi in corso

Val Bisagno - Ieri pomeriggio il nucleo Ncbr dei Vigili del Fuoco - quello deputato a provvedere in caso di emergenze chimiche - è dovuto intervenire in via Emilia (a San Gottardo) per bonificare la zona a seguito del ritrovamento di un sacchetto contenente quello che - stando a una prima analisi - era sembrato essere cianuro di potassio, sostanza altamente tossica (utilizzata sia nella lavorazione dell’acciaio che per sviluppare fotografie) che, se inalato, può essere mortale anche in piccole dosi.



Il sacchetto in questione era stato abbandonato vicino a un’aiuola. Immediato l'intervento di Carabinieri, Polizia, ambulanza e agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada - poi riaperta qualche ora dopo - per deviare il traffico sulla sponda opposta del Bisagno.



[Foto di archivio]