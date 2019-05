Via Lungobisagno Istria, cambiano alcune linee dei bus

Val Bisagno - A seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Lungobisagno Istria, a partire dalle ore 21.00 di lunedì 6 maggio, le linee 48, 451, 451/, 480, 482 e 680 modificheranno temporaneamente il percorso come di seguito indicato.



Linee 48, 480, 482 e 680

Direzione discendente: i bus, giunti all’altezza di piazzale Parenzo, proseguiranno per via Toti, via Lungobisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ascendente: percorso regolare



Linee 451 e 451/ da piazzale Resasco

I bus, giunti all’altezza di piazzale Parenzo, proseguiranno per via Toti, via Tortona dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 451/ da piazza Garassini

Direzione piazza Garassini: i bus, giunti all’altezza di piazzale Parenzo, proseguiranno per via Toti, dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza della fermata della linea BM all’incrocio con via Tortona. Direzione via Tortona: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Toti, riprenderanno regolare percorso.