Via Mogadiscio, chiusa una corsia per un incendio di sterpaglie: intervengono i pompieri

Val Bisagno - Un incendio di sterpaglie divampato questa mattina in via Mogadiscio - a Sant'Eusebio - ha comportato la chiusura di una careggiata di Via Mogadiscio, così da poter permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco.



L'incendio - Le fiamme sono partite questa mattina - per cause ancora in via di accertamento - da alcune sterpaglie. Immediato l'intervento dei pompieri e della polizia locale, che ha contribuito a regolare il traffico mentre il rogo veniva sedato. Al momento l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un fuoco acceso per bruciare foglie, successivamente sfuggito al controllo umano.