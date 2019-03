I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini

Val Bisagno - Una donna di 87 anni è rimasta intossicata per un incendio divampato al terzo piano di un appartamento di via Monte Rosa: a scoprire l’anziana sono stati i vigili del fuoco allertati dai vicini preoccupati per il denso fumo nero.



Recupero - I pompieri hanno scavalcato il balcone della vicina di casa e sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato l’87enne che aveva respirato del fumo e si stava lamentando.



Cure - La donna è stata soccorsa e affidata ai medici del 118. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano attaccato i pensili della cucina. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.