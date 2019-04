´1969 Piazza Fontana´, doppia replica al Teatro dell´Ortica

Val Bisagno - "Proseguono gli spettacoli del Teatro dell'Ortica, che, dopo la chiusura della stagione 'Spirali', ha in calendario diversi appuntamenti con le nuove produzioni teatrali, e non solo. Il 23 e il 26 aprile torna in scena "1969 Piazza Fontana", di e con Mirco Bonomi e Antonio Carletti: la storia della prima grande strage che ha insanguinato vie e piazze d'Italia alla fine degli anni '60, raccontata attraverso i resoconti della storia ufficiale e di quella anti-istituzionale. I personaggi passati alla storia, loro malgrado, da Pinelli a Valpreda. Il racconto dei fatti e delle storie delle vittime, attraverso i ricordi di chi li conosceva.



Martedì 23 aprile andrà in scena alle 15 presso il punto Incontro Coop di via Lungobisagno Dalmazia 69D, mentre venerdì 26 aprile presso lo Spazio 21 Quarto Pianeta, all'ex ospedale psichiatrico di via Giovanni Maggio 4. Questo spettacolo sarà preceduto, alle 18, dall'incontro pubblico 'Anni 70 tra orrori e libertà', con il racconto da parte di chi lo ha vissuto di quel periodo storico così travagliato e non ancora 'risolto'. Entrambi gli appuntamenti sono gratutiti.