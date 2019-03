`A Due`, lo spettacolo in scena al Teatro dell´Ortica

Val Bisagno - Una coppia nella vita e sulla scena: una situazione apparentemente perfetta. C'è Lui, un attore in carriera di grande talento. E poi c'è Lei, fanalino di coda del successo del compagno che, incapace di trovare la propria strada e la propria realizzazione personale ed artistica, vive in un crescendo di frustrazione e rabbia il rapporto di coppia.



Questo è il punto di partenza di 'A Due', lo spettacolo del Teatrino di Bisanzio che sabato sera sarà sul palco del Teatro dell'Ortica, per la prima volta a Genova. «La nostra compagnia si è sempre distinta per l'attenzione al repertorio leggero retrò – spiega Anna Giarrocco, autrice e attrice - e questa volta, abbiamo voluto cimentarci con un testo di drammaturgia contemporanea più drammatico scritto da me. E' il nostro primo esperimento in tal senso. L'idea nasce dal desiderio di analizzare le dinamiche di una coppia nella vita e sulla scena, tipo di rapporto che conosciamo bene dato che lo siamo anche noi, ma partendo da questo abbiamo voluto distaccarcene immaginando due personaggi molto distanti da noi, che nonostante si amino vengono comunque travolti dalla loro ambizione personale per ritrovarsi in una situazione "limite" in cui uno dei due raggiunge il successo e l'altra no».



Una coppia che è continuamente sul punto di "scoppiare" e in cui sembrano avere la meglio l'invidia, la gelosia e la competizione malsana fine a sé stessa. Uno spaccato di vita "dietro le quinte" che offre l'occasione per indagare le dinamiche anche perverse del rapporto uomo-donna. Attraverso un'analisi lucida, talvolta spietata e vagamente tragicomica, come poi è la vita, si apre uno spiraglio al cambiamento e al tentativo di sopravvivere comunque.



Un lavoro quindi difficile, che ha messo alla prova i due attori: «La parte più difficile è stata snellire il testo originale e trovare la cornice giusta, mentre quella più gratificante è stata poter affrontare un testo drammatico e molto emozionante e in alcune scene dal taglio cinematografico, insomma un tipo di repertorio che insieme non avevamo mai affrontato ma che ci ha stimolato molto».



L'appuntamento è per sabato 30 marzo alle ore 21 presso l'auditorium di via Allende 48, Genova Molassana.