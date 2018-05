`Festa di Primavera” alla Scuola Contubernio

Val Bisagno - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (Tel. 010/503306) organizza, per l’undicesimo anno consecutivo, la Festa di Primavera rivolta a tutti i bambini fra i 2 e i 10 anni che risiedono nel Municipio della Bassa Val Bisagno (San Fruttuoso, Marassi, Quezzi).



«L’iniziativa, che si terrà Sabato 19 Maggio, dalle 9.00 alle 13.00, nei giardini alberati della Scuola, in Via Amarena 11 (sopra Piazza Solari, a due passi da Corso Sardegna e Piazza Martinez) ha ricevuto il patrocinio gratuito del Municipio Bassa Valbisagno che ringraziamo nella persona del Presidente Arch. Massimo Ferrante. Giochi, balletti, spettacoli di magia del Club Lanterna Magica, animazione (a cura di Eventi Tuttofesta), trucca bimbi, possibilità di provare per tutti i bambini presenti il Calcio e il “Rugbytots”, torneo di scacchi, laboratorio musicale della Maestra Masha Kirillova, regali per tutti, merenda offerta da Latte Tigullio, Grondona, Sogegross, Caterline, Panifici della zona, Pastificio Novella (ci sarà l’angolo del pesto con 750 crostini!) e un ricco buffet preparato dalle brave Operatrici di Cucina della Scuola».



Nel corso della mattinata, alla presenza delle Autorità Cittadine, ci sarà un breve intervento del Presidente della Fondazione per ricordare e festeggiare i 155 anni di vita e di attività dell’Istituto, fondato a San Fruttuoso nel lontano 1863! Verranno presentate le offerte formative della scuola per l’A.S. 2018/19 per tutti i gradi scolastici (dall’Asilo Nido-convenzionato con il Comune-alla Scuola Secondaria di 1° Grado) e ci saranno anche stand “informativi” con la modulistica relativa al Centro Estivo (che inizierà mercoledì 13 giugno e durerà sino al 31 luglio e che riprenderà dal 20 agosto sino all’inizio della scuola), al Summer Camp (progetto estivo già attivato al Contubernio gli scorsi anni con Docenti madrelingua

Educocamp), alla novità del Summer Robotica (gara di robot sumo aperta a tutti i bambini) e a tutte le attività sportive A.S. 2018/19 (ginnastica ritmica, danza propedeutica, danza moderna, hip-hop, mini-basket, mini-volley, taekwondo, pallamano, scuola calcio a cura del G.S.D.San Michele). «Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini! Siete tutti invitati! Possibilità di parcheggio

interno. Autobus n. 84 e 381 con fermata proprio davanti agli ingressi dell’Istituto.

Ingresso pedonale da Via Amarena ed anche da Via Ferretto e da Via Savelli».