`I Sognautori`, due serate dedicate alla musica d´autore al Teatro dell´Ortica

Val Bisagno - Tutto pronto per la V edizione di Sognautori, la kermesse musicale dedicata alla musica cantautorale genovese e ligure che animerà il palco del Teatro dell'Ortica per due serate, il 24 e il 25 maggio. La rassegna, ideata e curata dal cantautore Antonio Clemente, vedrà alternarsi, durante le due serate, otto cantautori e cantautrici, ciascuno dei quali presenterà dal vivo il proprio progetto e il proprio universo poetico, insieme al bagaglio di "sogni" messo in musica.



Ed è proprio da qua che nasce l'idea del titolo della rassegna, che vuole restituire ai cantautori il loro ruolo di creatori di sogni, pronti per essere condivisi e ascoltati, mettendo in condivisione emozioni e spunti di riflessione.



Venerdì 24 si esibiranno i primo quattro artisti - Marcello Parrilli: cantautore fiorentino, classe '78, attivissimo in Toscana, attualmente al lavoro del suo nuovo disco, dopo il progetto di musica elettronica portato avanti con con l'eclettica violinista e Cantautrice Erma Pia Castriota. Vico Dietro il Coro: duo genovese composto da Filippo Rossi (voce, chitarra) e Giovanni Parodi (chitarre, banjo), che dopo l'esordio con il rap hanno deciso di dedicarsi ai loro strumenti, e alla scrittura delle loro canzoni sempre spirati dai grandi autori italiani e d'oltreoceano. Hanno da poco terminato il loro primo album "Cacciallavolpe", disco interamente acustico dalle sonorota' folk-blues. Ruben: cantautore e produttore veronese recentemente uscito con Vrec il singolo "Il testamento di Tito", rivisitazione del celebre brano del cantautore genovese. Max Manfredi: cantautore, scrittore e uomo di teatro genovese, sulla scena da almeno trent'anni, fresco della pubblicazione dello spettacolo teatrale "Faustus", messo in scena al Teatro Garage di Genova ed edito da Galata Edizioni.



Sabato 25 invece saranno in scena gli altri quattro artisti - Rosacustica: duo genovese, è un progetto cantautorale che nasce dall'unione della cantante/chitarrista Sara Sgambelluri e del chitarrista Roberto Barzotti.Testi e musiche semplici per descrivere ciò che a volte semplice non è. Marco Stella: cantautore ligure, classe 1966, recentemente ha pubblicato e distribuito sui principali portali musicali, il nuovo singolo "Il Tempo e il Desiderio" edito da Egea Music. Geddo: artista di Albenga, dopo lunga e formativa gavetta ha da tempo riscosso l'attenzione e l'interesse della critica. Nel 2019 è uscito il nuovo singolo "Su la testa" cantato con Folco Orselli, Federico Sirianni e Alberto Visconti. Presto uscirà il nuovo disco "Fratelli". Banda Putiferio: banda musicale e teatrante attivo da una decade, ha sviluppato un modo molto laborioso per diffondere i suoi progetti. Quella che si dice, in ambienti apparentemente colti,"contaminazione".



Entrambe le serata inizieranno alle 21,30 presso l'auditorium di via Allende 48. Prezzo intero 10€, ridotto 8€ e 6€