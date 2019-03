´Sintomatologia dell´Esistenza, un Dsm per medici e poeti´, si avvicina il debutto

Val Bisagno - La fatidica settimana è arrivata: giovedì 14 debutterà 'Sintomatologia dell'Esistenza, un Dsm per medici e poeti', il nuovo spettacolo del gruppo teatrale Stranità, del Teatro dell'Ortica.



Le storie che saranno portate sul palco, e che si intrecciano fino a diventare cosa unica, sono il risultato di un confronto "con lo specchio": durante il laboratorio, infatti, è emersa la necessità degli attori/pazienti di raccontare la malattia mentale attraverso le storie personali, più che partendo dal sintomo. Da qui nasce la cifra di questo 'Sintomatologia dell'Esistenza': una drammaturgia che si costruisce su stili narrativi spontanei e autobiografici, e che si interseca con una comunicazione corporea tipica del gruppo Stranità. In questo modo, anche sul palco, viene messa al centro la persona, al di là della malattia: una riflessione che quest'anno sentiamo più forte, visto che festeggeremo i 40 anni della legge Basaglia, e che ancora una volta 'fomenta' la lotta contro lo stigma sociale mai del tutto superato. Una necessità culturale ma anche politica.



Lo spettacolo avrà quattro repliche: giovedì 14 alle 20e30; venerdì 15 alle 10e30 e alle 20e30; sabato 16 alle 20,30. I biglietti si possono comprare sul sito del Teatro della Tosse o direttamente in biglietteria: intero 15 euro, ridotto 10 (per gruppi di almeno 10 persone) e ridotto a 7 euro per le scuole, con biglietto omaggio per accompagnatore ogni 15 persone.