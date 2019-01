Al Teatro dell´Ortica due gli appuntamenti nel weekend

Val Bisagno - Il 2019 al Teatro dell'Ortica inizia all'insegna della comicità e dell'allegria, grazie ai due appuntamenti del fine settimana che riprendono "il discorso" dove era stato lasciato prima della feste. L'esordio nel nuovo anno del palco dell'auditorium Allende arriva con Cirano Trash 4.0 Improvisation, uno spettacolo che sovverte la gerarchia tra autore e opera d'arte, con un regista che disconosce la sua regia, perché la tradizione dell'azione teatrale di cappa e spada divenata una parodia, tra avanspettacolo, intrattenimento e cabaret. Da non perdere. Domenica torna l'appuntamento con la stagione per bambini delle "Fiabe fuori dal centro", con i burattini di Gino Balestrino: "Colori!" è il titolo della storia che ci guiderà fuori da un mondo in bianco e nero, con i piccoli burattini protagonisti che riescono a modificare in senso positivo l'ambiente che li circonda, trovando nei bambini spettatori degli interlocutori attenti e solidali. Come di consueto seguirà la 'Merenda Insieme' e i laboratori dedicati. Chi ben incomincia...



Sabato 12 ore 21.00: Cirano Trash 4.0 Improvisation

INTERO € 10,00 RIDOTTO € 8,00 (bambini, over 65, Amici dell'Ortica CARD, soci COOP, Green Card)

INGRESSO € 6,00 (per tutti i corsisti di Ortica Lab e OPT)

Info su: http://www.teatrortica.it/evento/cirano-trash-4-0-improvisation/?instance_id=765



Domenica 13 ore 16,00: Colori! Spettacolo di Burattini per bambini.

INTERO € 10.00 RIDOTTO € 8.00 (soci COOP, IREN, bambini, over65)

€ 6.00 (ASD Basket VIRTUS GENOVA fino a 14 anni, corsisti ORTICAlab e OPT)



Segue 'Merenda insieme' e laboratorio dedicato



Info su: http://www.teatrortica.it/evento/colori/?instance_id=790