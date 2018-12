Val Bisagno - E' stata inaugurata la Via dei Presepi in Valbisagno. Una iniziativa che comprende i sette presepi realizzati in tutto il territorio della valle.



L'assessore alla cultura del Municipio IV Media Valbisagno Barbara Comparini invita la cittadinanza a visitare questi splendidi presepi artistici: «Un patto di collaborazione tra Municipio e confraternite ha permesso la realizzazione di un percorso presepiale coerente e condiviso, senza troppe sovrapposizioni fra gli eventi e con una mappa che permette di visitarli tutti anche in una sola bella giornata festiva. Domani alle 16 alla Abbazia di San Siro offertorio Municipale e concerto di musica classica in una cornice medievale meravigliosa. Vi invitiamo a consultare il ricco calendario delle attività natalizie sulla pagina FB del Municipio».