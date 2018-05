In Valbisagno sbarca la prima edizione del libro e della lettura

Val Bisagno - La Festa del Libro e della Lettura è un progetto collettivo che unisce tante persone intorno all’idea che leggere (e quindi scrivere) sia una condizione del vivere bene.



La finalità comune è quella di riportare interesse verso la lettura e verso le istituzioni che la promuovono, in un territorio che non vuole più essere considerato “periferia”, ma che anela ad una nuova centralità, fatta di persone, di idee e di spazi dedicati alla cultura.



La manifestazione partecipa al “Maggio dei Libri”, la rassegna nazionale promossa dal Ministero della cultura e dovrebbe diventare un appuntamento annuale.



L’argomento scelto come filo conduttore per questo primo anno è proprio il libro, analizzato nei suoi vari aspetti, dalla stesura alla fruizione.



E’ rivolta ad un pubblico molto ampio ed eterogeneo sia per età che per interessi. Ci saranno letture e laboratori sia per bambini che per ragazzi, lezioni di scrittura creativa anche per adulti, momenti di confronto per librai e bibliotecari, per insegnanti e per genitori. Parteciperanno autori che parleranno della loro esperienza di scrittura e ci saranno consigli per aspiranti scrittori. Saranno presenti editori e altre figure che fanno parte della filiera del libro. Sono previsti anche momenti di gioco, intrattenimento e condivisione.



A fare da cornice, o addirittura da fulcro della manifestazione, nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno, sarà la fiera-mercato in Piazza dell’Olmo con gli stand delle librerie e di alcune case editrici.



Ci piace ricordare lo strumento che ha permesso la co-progettazione della Festa e cioè un Patto di Collaborazione, sancito tra il Municipio IV Media Valbisagno e la Cittadinanza Attiva, rappresentata da molte associazioni del territorio, esercenti e singoli cittadini che hanno dato il loro specifico contributo.



La struttura tecnico-amministrativa del Municipio ha offerto supporto al Patto, interagendo con i sottoscrittori in modo costruttivo e paritario.



Un caloroso ringraziamento a tutti coloro (autori e autrici, bibliotecari, accademici, docenti, giornalisti, editori, librai, artisti, personalità cittadine) che hanno reso possibile questa iniziativa, offrendo generosamente le loro capacità e professionalità.

“Dentro al libro” c’è un mondo di passione: benvenuti alla Festa!



