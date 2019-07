Incontri, spettacoli e viaggi teatrali. Il Festival dell´Acquedotto arriva al suo clou

Val Bisagno - Il Festival Teatrale dell'Acquedotto, entra nel clou del suo calendario con tantissimi appuntamenti previsti per i prossimi giorni, gli ultimi prima della chiusura all'extrafestival di Villa Bomrbini.



Mercoledì, infatti, l'ultimo degli "Incontri dell'Olmo", presso il municipio della Media Val Bisagno a Molassana, con Donatella Alfonso: un incontro, introdotto da Mirco Bonomi sulle figure di Guido Rossa, sindacalista di sinistra, e Mario Rossi, operaio e militante. Due storie a confronto, unite dal dramma anche se in due diverse modalità, ma unite nell'aver attraversato anni difficili e importanti per il nostro paese.



Giovedì sera, alle 21,30 a Piccarello di Sant'Olcese andrà in scena il "Mistero Buffo" di Dario Fo, il famoso monologo rivisto e rivissuto dal nostro Ugo Dighero.



Sabato 20, invece, l'attesissimo viaggio teatrale "Canzoni e racconti di andata e ritorno" sul trenino di Casella: il percorso sulle suggestive carrozze storiche della linea ferroviaria di Genova-Casella, animato da poesie, canzoni e altro. Il "Tutti in carrozza" è previsto alle 16,25, presso la stazione di Piazza Manin, con rientro alle 20,10. Per partecipare a questo evento è obbligatoria la prenotazione che si può fare telefonando alla segreteria del Teatro dell'Ortica (0108380120), ad un prezzo unico di 16 euro, comprensivo di viaggio e spettacolo,