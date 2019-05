Teatro dell´Ortica, eventi fine settimana Orticalab

Val Bisagno - Il prossimo fine settimana sarà un momento importante per il Teatro dell'Ortica, il momento dell'Orticalab 2019: sul palco dell'auditorium di via Allende 48, infatti, andranno in scena gli spettacoli curati dagli allievi dei laboratori teatrali, opere maturate in quest'anno di lavoro.



Si parte venerdì 31, alle ore 21, con "Disordinario", di e con gli allievi del Laboratorio di Ricerca Permanente "Opera Aperta", per la regia di Giancarlo Mariottini: la routine di un ufficio degli impiegati impegnati, vessati, annoiati, alle prese con lo slalom gigante delle mansioni e dei colleghi, tra ordinaria amministrazione e caos sempre dietro l'angolo. Finché non si ha la possibilità di indossare maschere reali per spazzar via questa finzione.



Sabato 1 giugno doppio appuntamento: alle ore 16,30 sul palco lo spettacolo "Superqualk – Storie appese ad un filo", di e con gli allievi del Corso di Teatro per Adolescenti, per la regia di Irene Gulli e Giancarlo Mariottini, tra scherzi telefonici, sorprese inaspettate, chiamate inopportune e linee disturbate, ce n'è abbastanza da mettere su una puntata speciale di SuperQualk! Alla sera, alle 21, sarà al volta di "Classici Accumudè", di e con gli allievi del Corso di Teatro in Lingua Genovese, per la regia di Mauro Pirovano: i classici intercalati da spiriti danteschi, preparati con gli ingredienti segreti, sapientemente dosati come sa fare il laboratorio in lingua genovese.





Domenica 2 giugno si chiude con due spettacoli: alle 16,30 in scena "Uno straordinario, incredibile, improvviso arrivo in città", di e con gli allievi del Corso di Teatro per Bambini, per la regia di Irene Guilli e Ilaria Piaggesi, "una città viene scombussolata da una misteriosa novità. Chi (o cosa) sarà arrivato?". Alle 21 si chiude con "(S)conosciuti", di e con gli allievi del Laboratorio Teatrale Adulti, per la regia di Giancarlo Mariottini: gli abitanti di un imprecisato paesello conducono la loro vita monotona, sempre la solita gente, contenta del niente, scontenta di tutto. Finché la misteriosa scomparsa di Lilly li costringerà a fare i conti con la loro piccola realtà.



Cinque appuntamenti, cinque spettacoli, per chiudere alla grande un anno di studio sopra e sotto il palco. Ingresso per ogni spettacolo 5 euro: l'incasso farà parte della raccolta fondi a favore dell'attività del teatro sociale del Teatro dell'Ortica.