Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti del fine settimana e non solo

Val Bisagno - Ancora un fine settimana, e non solo, denso di eventi per il Teatro dell'Ortica. Si parte con un doppio appuntamento sabato 23 febbraio: alle ore 19 Nicoletta Tangheri presenterà il suo libro "Il rumore dei miei passi", intervistata da Mirco Bonomi e Anna Solaro. Un diario 'lirico' e 'crudo' sull'esperienza dolorosa della anoressia, senza infingimenti e omissioni. A seguire, alle 21, Anna Solaro e Mirco Bonomi tornano sul palco dell'auditorium di via Allende 48 "Quando le cose si dimenticano riaccadono", i racconti dal manicomio, tratti dall'autobiografia di Armando Misuri, ricoverato negli anni '70 per diverse volte nel manicomio di Genova Quarto e dimesso definitivamente nel 1974 dopo essere stato dichiarato clinicamente guarito. Una sorta di 'aperitivo' per lo spettacolo del gruppo teatrale Stranità, 'Sintomatologia dell'Esistenza, un dsm per medici e poeti', che debutterà a marzo.



Domenica 24 febbraio l'ultimo appuntamento con le 'Fiabe fuori dal centro': al Teatro dell'Ortica torna Irene Gulli con il suo 'Cedrito': un folletto appena promosso come 'protettore del bosco', ma subito in difficoltà. Solo l'aiuto dei bambini del pubblico potrà salvarlo. Non si può mancare: dopo lo spettacolo la consueta 'Merenda insieme' e i laboratori dedicati, oltre che un 'arrivederci' per il prossimo anno.



Lunedì 25, alle ore 20, presso l'auditorium di via Allende sarà presentato il corso di scrittura creativa che prenderà inizio a marzo nei nostri locali: 12 incontri per affrontare il blocco del foglio bianco, il cosa scrivere e provare a risolverlo. Saranno presenti i docenti Marco Tulipano e Nicoletta Tangheri.